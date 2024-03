Was passiert mit FRP?

Die Stimmung und das Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben genaue Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Frp gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Frp daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der die 50- und 200-Tages-Durchschnitte betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Frp-Aktie beträgt derzeit 57,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 59,95 USD liegt, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Frp eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 59,87 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,13 Prozent). Somit erhält die Frp-Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Frp auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Frp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist, da in den Kommentaren und Äußerungen der letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Frp. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,6 Punkten, was bedeutet, dass Frp momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,54, was auch darauf hinweist, dass Frp weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend wird Frp in verschiedenen Aspekten mit einem "Neutral"-Rating bewertet.