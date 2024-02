Was passiert mit F5 Networks?

Die technische Analyse der F-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 160,9 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 185,83 USD, was einem Unterschied von +15,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 180,31 USD wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+3,06 Prozent), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für F liegt bei 36,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,63, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich für die F-Aktie ein "Neutral"-Rating, da 3 Kaufempfehlungen, 6 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 170,13 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -8,45 Prozent fallen wird. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die F-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -4,1 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,28 Prozent hatte, liegt die F-Aktie mit 25,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.