Was passiert mit Etsy?

Der Relative Strength Index (RSI) der Etsy-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 44 gemessen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 51,89. Insgesamt wird Etsy daher nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel bietet die Etsy-Aktie eine niedrigere Dividendenrendite von 0%. Dies sind 3,57 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,57 %. Diese geringere Rendite führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung für die Etsy-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es wurden jedoch keine außergewöhnlich aktiven Diskussionen in den sozialen Medien über das Unternehmen festgestellt. Daher erhält Etsy eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Diskussionsstärke.

Die Etsy-Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen Abwärtstrend im langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Durchschnitt beträgt 95,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 64,59 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -32,48 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im kurzfristigen Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt der Schlusskurs mit 67,56 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,4 Prozent). Dadurch erhält die Etsy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung nach den trendfolgenden Indikatoren.