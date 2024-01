Was passiert mit EnQuest?

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Enquest in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Anstieg in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Enquest deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Enquest in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,61 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,78 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit -17,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Enquest derzeit überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Auf 7-Tage-Basis erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Enquest von Analysten mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 78,69 Prozent bedeutet und somit eine weitere "Gut"-Bewertung für die Aktie von Enquest ergibt.