Was passiert mit Elmos Semiconductor?

Die technische Analyse von Elmos Semiconductor zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 72,58 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 74,1 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +2,09 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 72,5 EUR, was zu einem Abstand von +2,21 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,18 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Elmos Semiconductor-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,18 Punkten, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie damit auch im Bereich des RSI als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Elmos Semiconductor und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13 liegt, was darauf hinweist, dass die Börse 13,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Elmos Semiconductor zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.