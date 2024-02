Was passiert mit Eckert & Ziegler?

Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,37 Prozent verzeichnet, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Die mittlere Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche betrug in diesem Zeitraum -11,26 Prozent, und auch hier liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 8,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik bei 32,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 111,23 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und nur zwei Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den vergangenen Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt bei 61,58, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen beurteilt, beläuft sich auf 48,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.