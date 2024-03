Was passiert mit Donnelley?

Die Aktie von Donnelley wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 21,27 insgesamt 66 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Dieser beträgt 63,23. Insgesamt erhält die Aktie somit aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Donnelley eingestellt waren. An drei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Donnelley daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Donnelley über einen längeren Zeitraum beobachten. Es ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" für Donnelley abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -9,11 Prozent und ein mittleres Kursziel von 55 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".