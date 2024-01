Was passiert mit Dividend 15 SplitII Pref A?

Die technische Analyse der Aktie 15 Split Ii zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,65 CAD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 9,83 CAD, was einer Abweichung von +1,87 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 9,79 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert (+0,41 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für 15 Split Ii wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in der Internet-Kommunikation gab es keine starken Ausschläge, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,18) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für 15 Split Ii auf Basis der RSI-Bewertung.