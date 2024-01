Was passiert mit Dermata Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dermata Therapeutics. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,08 Punkte, was bedeutet, dass Dermata Therapeutics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 59,33 im neutralen Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -52,34 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,68 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dermata Therapeutics unterhalten. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Dermata Therapeutics in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Wert in Bezug auf diese Faktoren.