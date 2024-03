Was passiert mit DataTrak?

Weitere Suchergebnisse zu "RPC":

Die technische Analyse von Datatrak zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,15 USD liegt 34,78 Prozent unter dem GD200 (0,23 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, mit einem Kurs von 0,05 USD, ein "Gut"-Signal an, da der Abstand zum Kurs mehr als 200 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Datatrak liegt bei 67,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 42,19 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf ein "Neutral"-Rating hindeuten.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab ebenfalls eine neutrale Stimmung unter den Nutzern in Bezug auf Datatrak in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.