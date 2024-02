Was passiert mit Danaosration?

Die Danaos-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Laut der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 72,28 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +6,4 Prozent entspricht. Das ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 74,15 USD liegt, was einer Abweichung von -2,52 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Danaos mit 4,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der "Marine"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Danaos. In den letzten Tagen gab es mehr negative als positive Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Danaos daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Danaos jedoch eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Danaos führt.