Was passiert mit DaiichinkyoADR?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daiichi Sankyo auf 51 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 51,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Daiichi Sankyo bei 4005 JPY liegt, was einer Entfernung von -2,78 Prozent vom GD200 (4119,61 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 3792,42 JPY, was einem Abstand von +5,61 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Daiichi Sankyo als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche hat Daiichi Sankyo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,93 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,93 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -1,85 Prozent, und Daiichi Sankyo lag 7,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Daiichi Sankyo als neutral bewertet. Für den RSI7 (sieben Tage) ergibt sich ein Wert von 70,41, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 (25 Tage) bei 50,28 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.