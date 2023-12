Was passiert mit DXC?

Die technische Analyse der Dxc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,42 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 22,82 USD liegt nur um -2,56 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 22,31 USD, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie das Rating "Neutral". Insgesamt wird die Dxc-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dxc aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dxc-Aktie 13,27, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.