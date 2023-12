Was passiert mit DP Poland?

In den letzten vier Wochen wurden bei Dp Poland keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Dp Poland eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Dp Poland um 4 Prozent darüber bei 8,84 Prozent. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Dp Poland mit 2,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Dp Poland. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.