Was passiert mit DMG Mori?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Dmg Mori liegt derzeit bei 77,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Dmg Mori derzeit eine Rendite von 3,18 % auf, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dmg Mori mit einem Wert von 11,27 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,3. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Dmg Mori einen positiven Abstand von +7,95 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung mit einer Differenz von +1,64 Prozent. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.