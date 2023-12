Was passiert mit Cyan?

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

In den sozialen Medien zeigt sich bei der Aktie von Cyan in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cyan bei 1,57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,05 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -33,12 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,14 EUR, was einer Distanz von -7,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Cyan aktuell 41,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass private Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Cyan eingestellt waren. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung als "Gut".