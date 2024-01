Was passiert mit Clorox?

Die Clorox-Aktie bietet Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Clorox in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die gesteigerte Diskussion über Clorox und die erhöhte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien tragen ebenfalls zu diesem positiven Rating bei.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Clorox waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses gemischten Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Clorox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage, mit einem Wert von 40, als auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 50,23, deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt wird die Clorox-Aktie basierend auf den Dividendenrenditen, dem Sentiment in den sozialen Medien und dem RSI mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.