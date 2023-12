Was passiert mit Chong Qing Changan Automobile?

In den letzten zwei Wochen wurde Chongqing Changan Automobile von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Allerdings wurden auch drei schlechte Signale herausgefiltert, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" fällt.

Die Diskussionsintensität rund um Chongqing Changan Automobile war erhöht, was auf ein reges Interesse und eine starke Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite für Chongqing Changan Automobile beträgt 1,57 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 2,09 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Chongqing Changan Automobile eine Performance von 31,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 13,04 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,9 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit 24,94 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Chongqing Changan Automobile ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.