Was passiert mit Chong Qing Changan Automobile?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben uns die Aktie von Chongqing Changan Automobile in Bezug auf diese Faktoren genauer angesehen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chongqing Changan Automobile zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Chongqing Changan Automobile als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 73,25 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chongqing Changan Automobile eher neutral diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an vier Tagen auf rot zeigte und größtenteils neutral an insgesamt zehn Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen interessieren sich die Anleger ebenfalls vor allem für negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefgehende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Chongqing Changan Automobile auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chongqing Changan Automobile beträgt 16, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.