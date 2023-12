Was passiert mit Chino?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Chino untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Chino liegt derzeit bei 2139,29 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 2052 JPY lag und damit einen Abstand von -4,08 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 2061,04 JPY. Dies entspricht einer Differenz von -0,44 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Chino hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Chino gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Chino liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 59,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 53,3), wodurch auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Chino daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.