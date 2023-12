Was passiert mit China XLX Fertiliser?

Die Aktie von China Xlx Fertiliser gilt als unterbewertet, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 4,2 liegt sie insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 51,36 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei China Xlx Fertiliser festgestellt werden. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien blieben unverändert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Xlx Fertiliser-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 57,69) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen festgestellt. In Anbetracht dieser Faktoren wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend kann daher die Aktie von China Xlx Fertiliser in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet werden und erhält daher das Rating "Neutral".