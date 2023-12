Was passiert mit China Shandong Hi-Speed?

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Shandong Hi-speed Aktie jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Hi-speed Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Shandong Hi-speed Aktie mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investment.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht hin. Damit erhält die Shandong Hi-speed Aktie insgesamt eine gute Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Shandong Hi-speed Aktie neutral bewertet wird, jedoch in der technischen Analyse positiv abschneidet.

