Was passiert mit China Renewable Energy Investment?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Renewable Energy Investment liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,06 für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" unterdurchschnittlich ist. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was auf eine durchschnittliche Aktivität und Stimmung hindeutet.

Im Vergleich zur Branche hat die China Renewable Energy Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,57 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -18,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie bei 0,14 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,132 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 HKD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,132 HKD liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Renewable Energy Investment auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.