Was passiert mit China National Accord Medicines?

Die China National Accord Medicines wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,13 CNH, während der Kurs der Aktie bei 29,13 CNH um -17,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 29,41 CNH, was einer Abweichung von -0,95 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die China National Accord Medicines derzeit eine Dividendenrendite von 2,02 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,78 liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der China National Accord Medicines liegt bei 44,44 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die China National Accord Medicines somit eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.