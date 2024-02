Was passiert mit China Merchants Shekou Industrial Zone?

Die technische Analyse der China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie ergab interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 11,78 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,37 CNH liegt, was einem Abweichung von -20,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 9,01 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit in ähnlicher Höhe (+4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse. Der RSI für die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie liegt bei 37,33 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 42,8 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls die Einschätzungen und Stimmungen rund um die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich die negativen Äußerungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend negativ. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Gut". Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die China Merchants Shekou Industrial Zone-Aktie daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.