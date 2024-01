Was passiert mit China Kepei Education?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Kepei Education beträgt das aktuelle KGV 3, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 bedeutet, dass China Kepei Education aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,22 HKD für den Schlusskurs der China Kepei Education-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,33 HKD, was einem Unterschied von -40,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Kepei Education neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite für China Kepei Education beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,05 Prozent und liegt mit 0,73 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 2,32 Prozent für diese Aktie. Daher erhält China Kepei Education eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.