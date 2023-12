Was passiert mit China Greenriculture?

China Green Agriculture wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass in dieser Zeit überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 58,62, was bedeutet, dass die China Green Agriculture weder überkauft noch -verkauft ist. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein neutraler Wert von 47. Insgesamt wird die China Green Agriculture daher auch auf Basis des RSI neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,79 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,1 USD, was einem Unterschied von -24,73 Prozent entspricht und daher charttechnisch betrachtet schlecht bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,07 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 1 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von China Green Agriculture nur 1,02 Euro zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche sehr niedrig ist. Deshalb wird die China Green Agriculture auf Grundlage des KGV als unterbewertet und daher gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Grundlage der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der fundamentalen Analyse für die China Green Agriculture.