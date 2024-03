Was passiert mit China First Heavy Industries?

Der Aktienkurs von China First Heavy Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +5,34 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -17,23 Prozent, wobei China First Heavy Industries 4,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von China First Heavy Industries nur schwach aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert für das Unternehmen führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über China First Heavy Industries in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China First Heavy Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,03 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,82 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält die China First Heavy Industries-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Gut"-, "Schlecht"- und "Neutral"-Rating.