Was passiert mit China Dongxiang?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten nun China Dongxiang anhand des 7-Tage-RSI, der aktuell bei 45,45 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Bezüglich des 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 48,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Dongxiang daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für China Dongxiang in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb China Dongxiang auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von China Dongxiang als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 16,85 liegt die Aktie insgesamt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 30,53 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Branchenvergleichs des Aktienkurses hat China Dongxiang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,13 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -27,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" entspricht. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von China Dongxiang um 18,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.