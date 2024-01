Was passiert mit Cheniere Energy?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cheniere Energy in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cheniere Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Cheniere Energy-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 51,02 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 52,17 USD auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,25 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (55,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,52 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Cheniere Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ist Cheniere Energy mit einer Ausschüttung von 7,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,12 %) als niedriger zu bewerten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Cheniere Energy 0 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben, wodurch der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" erhält. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cheniere Energy vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 52,17 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -7,99 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 48 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".