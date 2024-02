Was passiert mit Champion Iron?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Champion Iron diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Champion Iron beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,72 AUD für den Schlusskurs der Champion Iron-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,14 AUD, was einer Steigerung von 21,13 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 8,03 AUD, was einer ähnlichen Höhe (+1,37 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Champion Iron-Aktie beträgt 61, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,23 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Champion Iron zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.