Was passiert mit Ceres Power?

Für das Unternehmen Ceres Power liegen von Analysten insgesamt 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen vor. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 796,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 342,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Ceres Power einen Wert von 73,26, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Ceres Power.