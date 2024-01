Was passiert mit Carrefour?

Die technische Analyse der Carrefour-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,71 EUR liegt, was einem Rückgang von 3,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Carrefour langfristig eine starke Diskussionsaktivität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Carrefour in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,81 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche eine deutliche Outperformance darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Carrefour um 14,81 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carrefour mit 12,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.