Was passiert mit Carebook Technologies?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Carebook-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Carebook somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carebook eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positivere Themen dominierten und an zwei Tagen eine negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind vor allem positive Themen erkennbar. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung zugewiesen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs abgestellt. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 CAD, wobei der Kurs der Aktie (0,08 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,07 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +14,29 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Carebook-Aktie als "Schlecht".

Carebook Technologies kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Carebook Technologies jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Carebook Technologies-Analyse.

Carebook Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...