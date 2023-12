Was passiert mit Caci?

Die technische Analyse der Caci-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 319,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 318,24 USD liegt, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 326,09 USD nahe dem letzten Schlusskurs (-2,41 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik also mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Caci ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der 7-Tage-RSI beträgt 61,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 55,19. Insgesamt wird das Wertpapier also auch für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Caci ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 357 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 12,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält das Unternehmen somit eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Caci-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.