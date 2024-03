Was passiert mit CDON AB?

Die Cdon Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 7,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies deutet auf eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" hin. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar +17,38 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine positive charttechnische Bewertung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cdon ergibt sich ein RSI7 von 42,75 Punkten und ein RSI25 von 43,25 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Cdon in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet und die Anleger waren an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Cdon Aktie somit eine neutrale Einstufung basierend auf der technischen Analyse und der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken.