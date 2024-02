Was passiert mit Byline?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Byline liegt das aktuelle KGV bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (mit einem durchschnittlichen KGV von 18) zeigt, dass Byline aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Byline-Aktie liegt bei 20,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,06 USD lag (+3,24 Prozent Unterschied). Der 50-Tage-Schlusskurs liegt mit 22,44 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Byline derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Byline in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

