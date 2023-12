Was passiert mit Bukit Asam Tbk Pt Adr?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Bukit Asam Pt wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert liegt bei 49,34 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf die Stimmung und das Anlegerinteresse wurde Bukit Asam Pt als "Neutral" eingestuft, da die Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien überwiegend neutral waren und es keine klare Veränderung gab. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs mit -27,78 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist, während der GD50 bei -7,14 Prozent liegt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Bukit Asam Pt daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.