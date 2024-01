Was passiert mit Brown, Brown?

Der Aktienkurs von Brown & Brown hat im letzten Jahr eine Rendite von 21,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor um 10,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,99 Prozent, und Brown & Brown liegt aktuell 2,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Brown & Brown liegt bei 38,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brown & Brown besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Analysten haben Brown & Brown insgesamt mit 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Innerhalb eines Monats liegen jedoch 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 71,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,49 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral".