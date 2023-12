Was passiert mit Best Food?

Die Dividende von Best Food weist derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26 % im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Best Food liegt mit einem Wert von 57,39 über dem Branchendurchschnitt von 31 im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, was die Aktie als "teuer" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Best Food-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und der letzten 50 Handelstage (GD50).

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Best Food haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Best Food aufgrund der Dividendenrendite, des KGVs, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet.