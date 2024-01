Was passiert mit Bel Fuse (A)?

Die Aktie von Bel Fuse wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie mit einem KGV von 9,45 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 46,15 liegt, was auf eine Unterbewertung hindeutet.

Auch aus technischer Sicht wird die Bel Fuse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 50,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 62,64 USD liegt, was einer Abweichung von +24,91 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 57,26 USD, was einer Abweichung von +9,4 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bei 0,39 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,34 Prozent für diese Aktie liegt. Somit erhält Bel Fuse in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Bel Fuse wird eine negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die auf eine Tendenz zu besonders negativen Themen hinweist. Die Stärke der Diskussion zeigt dagegen keine signifikanten Unterschiede. Zusammengefasst erhält Bel Fuse daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.