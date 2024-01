Was passiert mit Beken?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt und analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf die Beken-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 68,85 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Beken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beken-Aktie zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beken festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt.

Zusammenfassend erhält die Beken-Aktie gemäß der analysierten Kriterien überwiegend "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen.