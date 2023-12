Was passiert mit Beijing New Building Materials?

Die Aktie von Beijing New Building Materials verzeichnet aktuell eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche liegt bei 1,5 Prozent, was zu einer Differenz von +0,75 Prozent führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 40,44 und der RSI25 liegt bei 59,8, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, mit sieben Tagen positiver und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Überwachung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, deutet jedoch auch auf eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Beijing New Building Materials eine neutrale bis negative Einschätzung aufgrund der Dividendenrendite, des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments und der allgemeinen Stimmung und Kommunikation im Netz.