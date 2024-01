Was passiert mit Baywa AG?

Das Stimmungsbarometer und der Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Baywa auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Baywa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Baywa in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um 6,23 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,3 Prozent hatte, liegt Baywa mit 39,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Baywa liegt bei 30,77 und für die letzten 25 Tage bei 42,21, was beides zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Baywa wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Baywa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.