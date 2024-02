Was passiert mit BayWa?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Baywa festgestellt werden. Dies geht aus der Analyse der Social-Media-Kommentare hervor, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Insbesondere die Anzahl der positiven Themen und Meinungen rund um das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung mit "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Die Diskussionen auf sozialen Plattformen spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Darüber hinaus wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, von denen keines als negativ bewertet wurde. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Baywa-Aktie bei 28,55 EUR, was einer Entfernung von -14,52 Prozent vom GD200 (33,4 EUR) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 29,92 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Baywa bei -31,88 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist Baywa mit 35,15 Prozent eine deutliche Unterperformance auf. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.