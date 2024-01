Was passiert mit Bank Rakyat Indonesia Persero PT?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und den Buzz im Netz. In Bezug auf die Aktie von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt zeigt die Diskussionsintensität im Internet eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,22 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" um 26 Prozent überbewertet, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Die soziale Stimmung rund um Bank Rakyat Indonesia Persero Pt ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Situation hin, sowohl für den 7-Tage-RSI (48,94) als auch den 25-Tage-RSI (46). Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Diese Einschätzungen basieren auf einer Kombination aus harten und weichen Faktoren, die bei der Analyse von Aktienkursen eine wichtige Rolle spielen.