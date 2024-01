Was passiert mit B-R 31 Ice Cream?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für B-r31 Ice Cream jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für B-r31 Ice Cream ausgesprochen wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von B-r31 Ice Cream mit 4035 JPY derzeit -1,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,7 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und neutrale Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die B-r31 Ice Cream-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 60). Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für B-r31 Ice Cream basierend auf der RSI-Bewertung.