An alle KBR-Anleger!

Die Analysten sind sich einig, dass die Kbr-Aktie eine gute Einschätzung erhält. Von insgesamt 5 Bewertungen sind alle positiv. Es gab in den letzten Monaten keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Aktie liegt bei 70,2 USD, was einer potenziellen Performance von 32,33 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Kbr geteilt wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche hat die Aktie von Kbr in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors liegt die Performance jedoch um 238,01 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Kbr in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.