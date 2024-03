Was passiert mit BP PLC ADR?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Aktie der Bp wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,77, was einen Abstand von 20 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,65 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp steht bei 33,88, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,27 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.

Die Analysten haben der Aktie der Bp in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 2 negative Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 2 negative Einstufungen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 711,67 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 49,49 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie der Bp.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Bp-Aktie ergibt.