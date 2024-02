Was passiert mit Avient?

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Avient-Aktie: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit der Avient-Aktie befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 37,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 39,8 USD liegt, was einem Unterschied von +6,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 38,35 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) liefert gemischte Ergebnisse. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (32,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,69 Punkte) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch eine eingetrübte Stimmung in den sozialen Medien und eine verringerte Diskussionsstärke. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Analyse der verschiedenen Faktoren zu einer gemischten Bewertung der Avient-Aktie führt. Während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse teilweise positiv ausfallen, zeigen die Sentiment- und Buzz-Analyse ein eher negatives Bild. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.